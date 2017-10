Burkina Faso: Roch Marc Christian Kaboré à Genève

Les présidents Roch Marc Christian Kaboré et Macky Sall ont visité les chantiers de… Plus »

«Vous êtes un partenaire important pour notre pays. Vos interventions sont d'autant plus louables qu'elles ont lieu parfois dans des zones qui subissent des attaques barbares et lâches, où il y a le terrorisme et le trafic de tous genres», les a-t-il félicités.

Dès les premières heures de son arrivée à Genève en Suisse, le Président Roch Marc Christian Kaboré s'est entretenu avec les représentants des Organisations non gouvernementales (ONG) et associations suisses intervenant au pays des Hommes intègres, le dimanche 15 octobre 2017.

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a entamé une visite officielle, dimanche 15 octobre 2017 en Suisse. Il séjournera en terre helvétique jusqu'au mardi 17 octobre 2017. Les organisations non gouvernementales suisses œuvrant au Burkina Faso et les compatriotes installés dans ce pays ont eu des échanges avec le chef de l'Etat dès son arrivée.

