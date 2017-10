Ile Maurice: Ramgoolam - «On accuse Jim Seetaram de vouloir déstabiliser le gouvernement pour dévier l'attention»

Le leader des rouges indique que plus «ils» veulent lui faire du tort, plus il résistera. «Tou bann dimoun kinn fer moi di tort pe tombé kouma jamalac. Bann zafer pé lévé, bann lapolis pé dir lamé embas ros, instruction vinn dépi lao. Monn dir zot pran zot responsabilité parski pou ena consékans.»

«La pe per ena partiel dans niméro 10», c'est-à-dire à Montagne-Blanche-Grande-Rivière-Sud-Est, commente Navin Ramgoolam avant de persifler : «Pravind Jugnauth sé enn pinochio déguisé en pinochio.» Dans la foulée, il lance une invitation au Premier ministre : «Si to for, donn éleksyon zeneral.»

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.