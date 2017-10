Alors, comment comprendre que ce prétendu prestigieux organe onusien qui doit veiller au grain pour le respect des droits humains à travers le monde et qui a eu à épingler maintes fois la RDC, se retrouve avec ce pays comme un de ses membres, de surcroît à un moment où de nombreuses organisations locales et internationales de défense des droits de l'Homme ne cessent de dénoncer la dégradation continue de la situation des droits humains ?

Et surtout un point d'honneur de plus pour Kabila. Cela dit, si cette élection honore les autorités kinoises, il faut reconnaître qu'elle déshonore cette institution spécialisée onusienne, qui accepte en son sein un pays qui mérite plutôt de remporter la palme des prédateurs des droits humains en Afrique.

Et avec la manière : 151 voix sur 123 voix dont avait besoin la RDC. Eu égard au fait que le vote s'est déroulé à bulletin secret, on peut dire que c'est donc une victoire écrasante pour le pouvoir congolais.

