Liberia: Elections au Libéria - Georges Weah en tête pour le second tour

Un footballeur pressenti président après une femme.

Sur les 15 provinces que compte le Libéria, l'ex ballon d'or Georges Weah fait la course en tête dans 12, dont la Capitale Monrovia, où il est d'ailleurs Sénateur depuis 2014. Ce dernier centralise près de 40% d'électeurs. Pour l'emporter dès le premier tour, Georges Weah devait obtenir quelques 330 000 voix de plus, soit un pourcentage très élevé des bureaux restant à compter. Même si l'entourage de cette icône du football africain et mondial revendiquait la victoire dès le premier tour, il y aura malheureusement un second tour pour le grand ami du chanteur rd-congolais Koffi Olomide, qui va diamétralement l'opposer au Vice-président Joseph Boakai, étant donné qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour, selon la commission électorale.

Quelques 1,2 millions de suffrages ont déjà été dépouillés, pour un taux de participation moyen observé dans ces bureaux de 74,2 %, a précisé la NEC lors d'une conférence de presse. Avec plus de 440 000 voix, soit un avantage de plus de 100 000 sur Joseph Bolkai, Georges Weah obtient 39,2% des votes comptabilisés, contre 29,6% au Vice-président sortant. Les 18 autres candidats sont largement distancés.

L'ancien attaquant Libérien et du Paris Saint Germain, Georges Weah reste tout de même en pôle position pour le second tour de l'élection présidentielle au Libéria.

A ce stade du processus, peut-on dire que le match est plié ? Malgré qu'il est déclaré favori pour le second tour, ça reste néanmoins une grosse déception pour l'entourage de l'ancien joueur de football, ballon d'or 1995 et ex star du PSG, qui dès jeudi revendiquait sa victoire.

L'après Ellen Johnson

Quatre jours après le scrutin pour désigner le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'Etat en Afrique, la nouvelle vague de résultats fournie par la commission électorale nationale porte désormais sur 74 % des bureaux de vote, a indiqué le président de la NEC, Jérôme Korkoya.

Les derniers résultats partiels publiés par la Commission Electorale invitaient cependant à un minimum de réserve. La légende du football africain Georges weah, accentuait son avance sur le Vice-président Joseph Bolkai, mais un second tour paraissait de plus en plus probable.

Selon la constitution, le second tour sera organisé le deuxième mardi qui suit l'annonce du résultat final.