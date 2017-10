Celles-ci se déclinent en termes de goût immodéré de l'enrichissement rapide ici et maintenant, et par tous les moyens de prédation des ressources publiques, de paresse pathologique.

Et le phénomène touche à la fois le citoyen lambda, les animateurs des organisations de la société civile et ceux des partis politiques toutes obédiences confondues. Ainsi l'on retrouve parmi les sympathisants de l'homme, des révolutionnaires ou prétendus tels, des sociaux-démocrates, des militants du CDP, des militants de formations politiques prônant le libéralisme.

De manière générale et pour tout dire, le sankarisme est en train de faire tabac au Burkina Faso au point que l'on a du mal à faire le distinguo entre ceux qui sont sincères et ceux qui ont rejoint le mouvement par opportunisme ou par stratégie digne des pharisiens. Bref, il y a un engouement hors normes, par les temps qui courent, autour des idées du père de la révolution burkinabè.

D'abord par les tenants du Front populaire, ensuite par les acteurs de l'ODP/MT (Organisation pour la démocratie populaire mouvement du travail) et enfin par les bonzes du CDP (Congrès pour la démocratie et le progrès).

Les plus chanceux ont trouvé leur salut en prenant le chemin de l'exil à cause de la répression systématique et implacable des auteurs de la rectification qui ont mis un point d'honneur, après avoir tué l'homme, à vouloir tuer ses idées et ses partisans.

Au lendemain de la mort de l'homme pourtant, ils n'étaient pas nombreux, les Burkinabè qui osaient seulement afficher publiquement leur attachement et leur fidélité à l'homme et à ses idées. Bien de ceux qui ont eu la témérité de le faire l'ont payé très cher.

Et cela, au grand dam de tous ceux qui, de près ou de loin, ont trempé leurs mains dans son assassinat. Quelque part, ces derniers, par leur ignominie d'un soir du 15 octobre 1987, sans le vouloir, ont donné de la matière pour écrire la légende de Thomas Sankara. 30 ans après sa mort, le sankarisme est devenu à la fois une doctrine, un mode de vie, un label, un look, une philosophie.

Copyright © 2017 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.