Burkina Faso: Sortie de crise à la CAMEG - L' administrateur provisoire sur la bonne voie

Les responsables de la Centrale d'achat des médicaments essentiels génériques (CAMEG) ont, le 14 octobre dernier, au siège de la CAMEG à Ouagadougou, organisé une conférence de presse relative aux points sur le protocole d'accord, ayant consacré la sortie de crise à la CAMEG.

Cette conférence a été présidée par le ministre de la Santé, le Pr Nicolas Méda, en présence de l'administrateur provisoire, des partenaires techniques et financiers et de la représentante du personnel.

Le renoncement des parties aux conflits ; la nomination d'un administrateur provisoire ; donner une feuille de route à l'administrateur provisoire ; ce sont là les points inscrits dans le protocole d'accord et qui ont été communiqués le 14 octobre dernier, par le ministre de la Santé, lors d'une conférence de presse qui a eu lieu au siège de ladite société à Ouagadougou.

Pour le ministre, l'administration provisoire avait essentiellement quatre missions : renouer le dialogue avec l'ensemble des acteurs et du personnel de la CAMEG ; améliorer la gouvernance administrative et financière ; redonner confiance aux fournisseurs et aux clients de la CAMEG.

Pour le Pr Méda, « au temps fort de la crise, la CAMEG devait 18 milliards à ses fournisseurs dont certains n'étaient pas payés depuis trois à quatre ans et ne voulaient plus livrer quoi que ce soit à la CAMEG.

Il était donc important que l'administration provisoire travaille à redonner confiance aux fournisseurs et aux clients, à trouver toutes les formes juridiques qui pourront prévenir à l'avenir une telle crise à la CAMEG et trouver un nouveau directeur général par voie de recrutement ; ce sont là les missions de l'administration provisoire qui a été installée et qui a travaillé d'arrache-pied pour parvenir au protocole d'accord.

Le personnel aujourd'hui a le sourire, de même que les fournisseurs dans la mesure où sur les 18 milliards de F CFA de dette, la CAMEG a apuré plus de 16 milliards de F CFA ; il reste moins de 2 milliards à apurer et le directeur général m'a rassuré que ce sera fait d'ici à la fin de l'année ; ce qui montre le dynamisme retrouvé à la CAMEG ».

La crise à la CAMEG a été une crise de gouvernance et non une crise économique, selon le ministre, mais les efforts consentis ont permis de régler la question dont le résultat a été matérialisé par le protocole d'accord.

Et le Dr Charlemagne Gnoula d'ajouter qu' « il y a de moins en moins de plaintes, car nous avons repris les approvisionnements et nous avons apuré presque toutes les dettes ; ce qui nous a permis de reprendre nos fournitures au niveau des dépôts répartiteurs de districts.

Nos fournitures s'arrêtent au niveau des districts répartiteurs et il appartient aux centres de santé et de promotion sociale (CSPS) de payer cash pour avoir les produits ; si le CSPS a des difficultés à payer ses factures, il ne sera pas approvisionné et cela n'est pas du fait de la CAMEG, mais du fonctionnement des dépôts répartiteurs de districts ».

Selon le Dr Gnoula, la CAMEG est à 90% du taux de satisfaction au niveau des approvisionnements ; l'accessibilité et le prix abordable du médicament sont donc de retour avec la performance retrouvée de la CAMEG.

Cette conférence de presse s'est tenue en présence de tout le personnel de la CAMEG qui a, par sa présence à la rencontre préalable avec le ministre de la Santé, montré que la stabilité retrouvée est une réalité.