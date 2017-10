Angola: FAF annonce des mesures pour éviter les retraits dans le championnat

D'après lui, ce sont deux clubs qui apporteront une autre qualité et compétitivité à cette épreuve ; cependant, il est important d'évaluer également la capacité financière de ces équipes, pour éviter les épisodes "d'appel au secours " et aussi les habituelles menaces de retrait du championnat, ce qui baisse le rythme et affecte l'image de la compétition.

Dans des déclarations faites à l'Angop dimanche au terme de la finale de la deuxième division, le président de la FAF, Artur Almeida e Silva, a affirmé qu'il s'agissait d'un document visant à attester la capacité organisatrice et financière, particulièrement, des équipes qui ont récemment été promues à la D1, notamment, Domant FC de Bengo et FC Casa Militar de Cuando Cubando, compte tenu de la dimension du championnat.

