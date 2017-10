Somalie: Attentat - Vague de solidarité alors que le décompte macabre continue

Preuve de l'importance de l'opération menée par la Turquie, le ministre de la Santé s'est rendu à Mogadiscio lundi accompagné d'une trentaine d'humanitaires, de médecins et d'experts, de matériel de premiers secours et pour trouver des survivants.

« Parfois on entend des cris sous les gravats et un survivant est sauvé. Mais la plupart du temps, les secouristes dégagent des cadavres », explique un habitant.

Des dizaines de corps ont été enterrés. 165 dépouilles non identifiées ont notamment été inhumées et le décompte macabre va continuer car les fouilles se poursuivent sur les lieux de l'attentat.

Il s'agit de l'attentat le plus meurtrier de l'histoire de la Somalie : de source médicale, plus de 300 personnes ont été tuées et 300 autres ont été blessées. Deux jours après, cet attentat entraîne une grande vague de solidarité.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.