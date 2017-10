Angola: Le sport pour jeunes va mériter une attention particulière

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a annoncé, pour les prochains mois, un grand engagement dans le sport au profit des plus jeunes pour que les talents puissent atteindre le podium dans les compétitions régionales et continentales.

Président de la république, Joao Lourenço, à l'ouverture de l'année législative de la IV législature de l'assemblée nationale

Dans discours prononcé à la cérémonie solennelle d'ouverture de la première session Législative de la IVe Législature de l'Assemblée Nationale, le Chef de l'Etat angolais a également promis une grande dynamisation du sport scolaire et le renforcement du rôle des associations et fédérations pour le développement dudit secteur.

"En ce qui concerne le sport, il est nécessaire de renforcer le rôle des associations sportives et fédérations comme partenaires de l'Etat. Nous allons déjà commencer, dans les prochains mois, un engagement dans la couche des jeunes avec l'identification de futurs talents pour la pratique du sport. Ces talents doivent être accompagnés et formés afin que dans un temps raisonnable, ils puissent atteindre le podium dans les compétitions régionales et continentales ", a-t-il dit.

Le sport scolaire, a ajouté le président, va être dynamisé, car outre de contribuer à l'éducation physique et mentale des enfants et jeunes, il peut être un moyen de découverte de talents pour les compétitions amateurs et professionnelles.