Angola: Exonération du directeur du GRECIMA

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, limogé lundi, à Luanda, Manuel António Rabelais du poste de directeur du Bureau de revitalisation et d'exécution de la Communication institutionnelle (GRECIMA, sigle en portugais).

Selon un communiqué de presse de la Maison civile du Président de la République parvenu à l'Angop, João Lourenço, dans un autre décret a ordonné la dissolution du Bureau de la Revitalisation et d'exécution de la Communication institutionnelle et Marketing de l'Administration (GRECIMA), et a transféré tous les processus et procédures de soutien technique et opérationnel en cours dans cette entité au Secrétariat à la Communication institutionnelle et presse du Président de la République.

Le même décret précise que le Secrétaire du Président chargé de la Communication institutionnelle et presse et le Secrétaire général du Président devraient aborder la question de la gestion du personnel et des bureaux de l'ancien GRECIMA.