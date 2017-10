Angola: Le chef de l'Etat relève la nécessité de moderniser les services de renseignements

Luanda — La nécessité de moderniser les services de renseignements nationaux a été relevée lundi à Luanda par le chef de l'Etat angolais, soulignant qu'il y avait lieu de prêter beaucoup plus d'attention au secteur de la Défense et sécurité, soit valoriser ses effectifs et les encourager.

Dans un discours sur l'état de la Nation, marquant l'ouverture de l'Année Législative à l'Assemblée Nationale (Parlement), João Lourenço a mis l'accent sur la qualification des officiers, de sergents et de soldats, et sur une large participation d'effectifs militaires aux activités communautaires dans le voisinage des unités respectives et aux actions de sauvetage en cas de calamité naturelle.

Le chef de l'Etat a annoncé la mise en place d'un Programme visant à améliorer l'action de la Police Nationale, à renforcer la patrouille policière à proximité, à accentuer la recherche criminelle, à lutte contre l'immigration illégale et à humaniser les services pénitentiaires.

En vue de réduire le taux de mortalités et de dégâts matériels dus aux accidents de la route, le président angolais a souligné la nécessité de mettre sur pied un Plan d'action dans ce sens.

"Il nous faut identifier tous les facteurs de risque dans l'environnement routier, tels que l'excès de vitesse, faute d'illumination sur les rues des villes et sur les voix express, l'alcoolisme chez les conducteurs, le mauvais état de véhicules automobiles et des routes, et l'excès des charge dans les moyens de transport en commun", a-t-il ajouté.

Le président a requis une inspection période obligatoire de tous les véhicules automobiles, et ceux dont l'état technique constitue un danger à la sécurité routière devraient être retirés de la circulation, a-t-il souligné.

João Lourenço a appelé les agents de Police Nationale à être exemplaires dans l'accomplissement de leurs missions, à respecter l'uniforme qu'ils portent et à honorer l'Etat au nom duquel ils doivent exercer leur autorité.

"Aussi bien les policiers que les militaires doivent, en fait, être exemplaires devant tous les citoyens, si nous tenons à moraliser notre société", a-t-il recommandé.