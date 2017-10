Sénégal: Oscars du cinéma aux Etats-Unis - Le pays lance une campagne de promotion du film "Félicité"

Dakar — Le ministre de la Culture, Abdoulatif Coulibaly, a lancé lundi une "campagne de promotion et de visibilité" du film "Félicité" du réalisateur sénégalais Alain Gomis, une production cinématographique présélectionnée pour la 90ème édition des Oscars du cinéma prévue en mars 2018 aux Etats-Unis.

Avec ce film, Gomis a remporté l'Ours d'Argent du Festival international du film de Berlin (Berlinale, Allemagne) et l'Etalon d'Or de Yennenga du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco, Burkina Faso), les grands prix des éditions 2017 de ces rencontres cinématographiques, en février et mars derniers.

"Félicité" a été sélectionné en même temps que sept autres films africains, pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère.

"Tout le peuple doit se mobiliser. Tous ceux qui ont une expertise avérée seront |sollicités]. Aujourd'hui, nous nous préparons à une qualification à une coupe du monde. L'équipe du film +Félicité+ est notre équipe nationale. Je fais appel à tous (... ) pour que ce film soit sacré au soir des Oscars", a dit M. Coulibaly lors d'une conférence de presse marquant le lancement de la campagne.

Le Sénégal fera appel à ses citoyens jouissant d'une renommée internationale dans leur domaine d'activité, selon le ministre de la Culture, qui a cité nommément les artistes-musiciens Youssou N'Dour, Baaba Maal et Akon, mais aussi le philosophe Souleymane Bachir Diagne.

Les Sénégalais évoluant en NBA, la ligue américaine de basketball, seront également impliqués dans cette campagne, selon M. Coulibaly.

"Il s'agira de mobiliser tous les acteurs et partenaires nationaux et étrangers, d'où qu'ils puissent provenir, pour bien porter la campagne promotionnelle et de visibilité du film +Félicité+, à travers le monde entier et aux Etats-Unis particulièrement", a-t-il expliqué.

Abdoulatif Coulibaly a lancé cette campagne en présence du réalisateur Alain Gomis, du producteur du film, Oumar Sall, et du directeur de la cinématographie au ministère de la Culture, Hugues Diaz.

Un programme de promotion du film "Félicité" sera élaboré par Oumar Sall et ses collaborateurs, a dit M. Coulibaly, assurant que l'Etat du Sénégal va "appuyer" ce plan.

"Ma présence ici et celles des distingués représentants d'institutions publiques, comme la présidence de la République, prouvent à suffisance tout l'intérêt et l'engagement de l'Etat du Sénégal à bien accompagner" Alain Gomis et son producteur aux Oscars du cinéma, a-t-il souligné.

Il assure que l'Etat du Sénégal "jouera pleinement sa partition en impliquant pleinement notre représentation diplomatique aux Etats-Unis, et en apportant un appui institutionnel et financier indéfectible" au réalisateur et au producteur du film.

"L'Institut français de Dakar et Canal+ Sénégal se joignent à nous pour porter le film +Félicité+ vers un triomphe historique", a ajouté Abdoulatif Coulibaly.

Il a annoncé une projection du film au Grand Théâtre de Dakar, à une date qui sera fixée par Alain Gomis et Oumar Sall.

"Un plan de communication sera élaboré, avec la collaboration du distributeur du film aux Etats-Unis. Nous avons prévu des projections du film auprès des communautés africaines et afro-américaines, à partir de la semaine prochaine", a dit Gomis.

"Il sera question de faire connaitre le film auprès des votants. Un attaché de presse sera nommé par le distributeur, pour lancer la campagne de communication", a-t-il assuré.

Oumar Sall a par ailleurs dit qu'il était "fier" du "parcours exceptionnel et historique" du film "Félicité", qui a remporté les grands prix de la Berlinale et du Fespaco.

"Il s'agit, pour cette campagne, d'atteindre six mille votants de l'académie des Oscars", a expliqué Sall, annonçant des projections - dont l'une aura lieu le 9 décembre - du film dans des universités américaines.

"L'Etat du Sénégal a pris à bras-le-corps cette qualification. Il est vrai qu'on n'aura pas le budget [qu'il faudrait] pour rivaliser avec tous les films qualifiés, (... ) mais c'est l'image du Sénégal qui est à l'affiche. Et le pays doit en profiter pour vendre sa destination" touristique, a expliqué Oumar Sall, par ailleurs directeur de la société de production "Cinékap".

L'artiste-musicien Youssou N'Dour, ministre-conseiller du président de la République, Macky Sall, "peut nous donner les clés, car il a remporté un Grammy Awards, l'équivalent en musique des Oscars du cinéma", a commenté Sall.

Au total, 91 films, dont huit productions africaines, ont été sélectionnés pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère.

Les films nominés pour la finale de la compétition - toutes catégories confondues - seront connus le 23 janvier 2018.

La cérémonie de remise des distinctions aura lieu ensuite le 4 mars 2018.

Voici la liste des films africains qualifiés pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère :

- Sénégal : "Félicité" d'Alain Gomis

- Algérie : "La route d'Istanbul" de Rachid Bouchareb

- Egypte : "Cheikh Jackson" d'Amr Salama

- Kenya : "Kati Kati" de Mbithi Masya

- Maroc : "Razzia" de Nabil Ayouch

- Mozambique : "Le train de sel et de sucre" de Licino Azévedo

- Afrique du Sud : "Les initiés" de John Trengove

- Tunisie : "Le dernier d'entre-nous" d'Ala Eddine Slim.