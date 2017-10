Sénégal: Transfert d'argent - WorldRemit et Wari se donnent la main

Wari, plateforme leader en Afrique de l'Ouest et WorldRemit, compagnie de transfert d'argent, ont uni leurs forces en signant un contrat de partenariat.

Selon un communiqué, ce nouveau service permettra aux clients WorldRemit de transférer de l'argent simplement, à partir de plus de 50 pays, vers le Sénégal, en utilisant l'application ou le site Web WorldRemit. Une liste de points de services Wari aux Sénégal peut être trouvé.

Wari a révolutionné le développement et l'accès aux services financiers en Afrique de l'Ouest et particulièrement au Sénégal. Le Groupe enregistre plus d'un million de transactions journalières, à travers son réseau de 500 000 points de services directs et partenaires, dans 60 pays.

Le modèle digital de WorldRemit, centré sur le mobile, améliore la sécurité et la conformité des transactions. Il n'est plus nécessaire pour les clients de se déplacer dans des points physiques, ce qui représente un gain de temps et de confort.

Avec 1,6 Milliards de Dollars de flux en 2015 provenant des diasporas principalement établie en Europe (France, Italie et Espagne), le transfert d'argent joue un rôle important dans l'économie du Sénégal.

Selon Catherine Wines, co-fondateur de WorldRemit : «Le partenariat avec Wari permettra à plus de 500 000 sénégalais a l'étranger d'envoyer de l'argent instantanément à partir de 50 pays, vers des milliers de points de services Wari. Nous voulons permettre à nos clients d'envoyer de l'argent rapidement, à tout moment et à moindre coût»

Kabirou Mbodje, fondateur et CEO de Wari ajoute : « Le digital apporte l'innovation nécessaire pour offrir des solutions globales permettant de simplifier les transactions du quotidien. Notre partenariat avec WorldRemit nous permet de faciliter les transactions pour tous et renforce notre réseau de distribution»

En juin, WorldRemit a annoncé son intégration avec Google Android Pay, suivi d'un partenariat avec la plateforme mobile money de Huawei. WorldRemit compte désormais 750 000 transferts chaque mois, à partir de 50 pays et vers plus de 140 destinations.