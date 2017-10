Sénégal: Des informaticiens d'agences de presse mettent sur pied un réseau

Wari, plateforme leader en Afrique de l'Ouest et WorldRemit, compagnie de transfert d'argent, ont uni leurs forces en… Plus »

Elle ambitionne par ailleurs de contribuer à la consolidation de la libre circulation de l'information et de renforcer la coopération entre ses membres, avec des forums régionaux et internationaux.

Les membres de ce réseau ont élu un comité chargé de la coordination et de la communication, constitué d'un coordonnateur général, en la personne de Chahid Hicham Bachir (Agence marocaine de presse, MAP), d'un coordonnateur, Ba Samba Samaké, responsable du service technique et de la logistique de l'Agence de presse sénégalaise (APS).

Dakar — Les responsables informatiques (IT managers) et informaticiens des agences de presse africaines viennent de lancer le Réseau des informaticiens des agences de presse africaines (RIAPA), dans le but notamment de favoriser l'échange d'expériences et de données en matière de nouvelles technologies, de systèmes d'information et de formation.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.