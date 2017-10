Burkina Faso: Lutte contre la pauvreté - Le message de Rosine Sori / Coulibaly

Fort de ce constat, et en application de l'engagement de Son Excellence Monsieur le Président du Faso à lutter contre la pauvreté et réduire les disparités inter et intra régionales, le Gouvernement a adopté le Plan national de développement économique et social (PNDES) dont la mise en œuvre permettra la baisse de l'incidence de la pauvreté pour qu'elle soit inférieure à 35% à l'horizon 2020.

Au Burkina Faso, plus de quatre personnes sur dix vivent toujours en dessous du seuil de pauvreté. Cette pauvreté reste caractérisée par de fortes disparités inter et intra régionales.

Ce thème nous rappelle l'importance d'aider chaque citoyen à recouvrer sa dignité, de promouvoir la solidarité pour favoriser le vivre ensemble et d'offrir des passerelles pour une meilleure insertion de chaque composante de la société, surtout les personnes les plus défavorisées.

