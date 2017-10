Sénégal: Lutte contre le tabac - Un expert insiste sur la sensibilisation

Wari, plateforme leader en Afrique de l'Ouest et WorldRemit, compagnie de transfert d'argent, ont uni leurs forces en… Plus »

Le conseiller technique du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Aloise Diouf, a lui insisté sur l'importance de sensibiliser journalistes et éditeurs de médias sur les dangers du tabac, afin qu'ils soient des relais auprès des populations.

"Chaque année, près 7 millions de personnes qui fument et ne fument pas du tout meurent des suites d'une infection pulmonaire causée par le tabac", a fait valoir le docteur Bâ lors de cet atelier organisé par le ministère de la Santé et de l'Action sociale à l'intention des médias et du Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA).

"Le tabac est dangereux avant même l'abus. Il cause d'énormes dégâts à ceux qui l'utilisent tout en occasionnant des dommages collatéraux. Nous devons engager le combat avant de voir" les chiffres y rapportant "devenir plus alarmants", a-t-il soutenu au cours d'un séminaire sur la loi antitabac.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.