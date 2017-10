Congo-Brazzaville: Kongo central - Plaidoyer pour améliorer la situation de la jeune fille

La journée internationale de la jeune fille, célébrée chaque 11 octobre à travers le monde, a été marquée d'une pierre blanche dans la province du Kongo central par un message du plaidoyer des enfants adressé à l'autorité provinciale.

C'est dans la salle Notre-Dame-Médiatrice dans la ville de Matadi dans la province du Kongo central que la journée internationale de la jeune fille a été célébrée sur le thème « Autonomisation de la jeune fille pour un meilleur avenir ». La présence des autorités provinciales et partenaires notamment ministre provinciale du Genre, Famille et Enfant, Florien Masaki Nzembele, du chef de division provinciale du Genre, famille et Enfant et des plusieurs partenaires étatiques et non étatiques de la province du Kongo central montre leur intérêt à cette journée qui offre une occasion de réfléchir sur la situation de la jeune fille dans la province, laquelle situation n'est pas reluisante au regard du message de plaidoyer des enfants en faveur de la jeune fille qui vit la violence au quotidien et est exploitée à des fins économiques.

Les enfants ont aussi dans leur message plaidé en faveur des enfants qui sillonnent la ville de Matadi en vendant des marchandises. Ils recommandent dans leur plaidoyer la publication d'un édit interdisant ce type d'exploitation des enfants. Pour le chef de division du Genre, Famille et Enfant, le tableau de la situation de la jeune fille au Kongo central est très sombre. Avant l'adresse du ministre provincial du Genre, de la Famille et de l'Enfant, les enfants et tous les invités ont suivi la présentation de la pièce de théâtre sur le mariage précoce.

Tout en remerciant tous les partenaires qui luttent pour le bien des enfants, le ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant a réaffirmé la volonté du gouvernement provincial dans la lutte contre les antivaleurs sur les droits des enfants. À la fin de la cérémonie, les jeunes filles ont lancé des cris d'animation en disant : "Non au mariage, oui au bic, oui au cahier, oui a l'école. Les activités de la célébration ont été organisées par la division provinciale du Genre, Famille et Enfant et avec l'appui de la société de port MGT.