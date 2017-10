Congo-Brazzaville: Haut-Lomami - Le député provincial Paul Ngoy Nsenga plaide pour sa base

Artiste plasticien et secrétaire de la Coopérative des artistes congolais en arts plastiques à Lubumbashi, Paul Ngoy Nsenga Binthelu a été élu député provincial du Haut-Lomami, nouvelle province issue du découpage de l'ex-Katanga.

L'auteur des portraits des collections historiques des rois coloniaux du Congo, Léopold II, Albert 1er et Baudouin de Belgique (de 1885 jusqu'en 1960), et ceux des chefs d'État (de 1960 jusqu'à ce jour) Joseph Kasavubu, Joseph-Désiré Mobutu, Laurent-Désiré Kabila et Joseph Kabila -qui ont été très appréciés par la primature en mars 2015- séjourne depuis quelques jours à Kinshasa pour des soins médicaux. Mais il a mis à profit sa présence dans la capitale pour prendre des contacts utiles avec les autorités.

Surnommé député du développement par sa base, Paul Ngoy Nsenga Binthelu a été reçu par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel (EPSP), Gaston Musemena, pour le dossier des éléphants en divagation en provenance du parc de l'Upemba qui dévastent les champs et causent des pertes en vie humaines et portent négativement atteinte à l'éducation. La population a fui, les enfants ne sont pas scolarisés.

Paul Ngoy Nsenga a également abordé avec le ministre Musemena le dossier de l'école du Cinquantenaire de Malemba-Nkulu, qui est dans un état de délabrement total, et aussi celui des portraits des collections historiques des rois coloniaux et des chefs d'État du Congo depuis l'Indépendance, dossier dont la finalité est de faire partie du programme scolaire. Content de disposer des informations fiables de la base que le député provincial lui a transmis, Gaston Musemena a promis de s'impliquer personnellement avec son collègue du Tourisme pour des solutions escomptées à ces dossiers.

Il s'est, de ce fait, entretenu avec Patrick Kitebi, directeur général du Fonds de promotion d'industrie (FPI). L'élu du Haut-Lomami lui a transmis les remerciements de la population du territoire de Malemba-Nkulu au chef de l'État pour avoir accédé à l'urgence de la réhabilitation du Pont Kole sur financement du FPI de plus ou moins trois cent mille dollars américains, et aussi pour le début des travaux de l'ouverture des lacs Kisale dans les territoires de Malemba-Nkulu et de Bukama. Paul Ngoy Nsenga a indiqué que 47 lacs sur 133 ont disparu à la suite de la sécheresse. Le FPI, a-t-il dit, s'est engagé pour la récupération de ces lacs par l'encadrement des volontaires commis drainage et les rastamen pour le « cantonnage » manuel. Notons que le gouverneur du Haut-Lomami, Jackson Kalenga Mwenzemi, avait octroyé, pour le compte de la province, des dons matériels aux groupes des volontaires.

Le DG Patrick Kitebi s'est montré sensible à la visite du député provincial et il a rappelé que la construction du barrage de Lovoy pour alimenter Malemba-Nkulu, Bukama et une partie du chef-lieu Kamina figure en bonne place dans le programme d'action du FPI, en plus du renforcement de l'électricité de Kamina par le barrage de Kilubi pour les productions industrielles. Paul Ngoy Nsenga a, enfin, fait une visite de courtoisie auprès de Patrick Umba Banza, directeur général de la Société congolaise des postes et télécommunications (SCPT). Ce dernier a octroyé des motos à la direction provinciale de la SCPT à Kamina. C'est donc un séjour bien rempli pour le député provincial Paul Ngoy Nsenga Binthelu du Haut-Lomami dans la capitale qui, malgré ses importantes responsabilités politiques, ne met pas à l'écart l'art plastique.