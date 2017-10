Congo-Brazzaville: Assistance - Le FFPM fait don de vivres aux habitants de l'auspice Paul Kamba

La Fédération des femmes pour la paix mondiale (FFPM) a offert, le 14 octobre à Brazzaville, un don de vivres et de non vivres aux personnes du 3e âge, internées à l'auspice Paul Kamba à Poto-Poto, 3e arrondissement de la capitale du Congo.

Le geste généreux est fait dans le cadre de la commémoration, en différée à Brazzaville, de la Journée internationale des personnes âgées fêtée le 1er octobre de chaque année.

La Journée internationale des personnes âgées a été créée pour sensibiliser le public aux questions touchant les personnes âgées, telles que la sénescence et la maltraitance. C'est aussi une journée pour apprécier les contributions que les personnes âgées apportent à la société.

« Nous considérons ces personnes âgées parce que nous nous référons à la Bible qui nous renseigne sur les trois étapes de la vie humaine. En faisant ce geste, nous rassurons notre avenir car on est bien conscient que tous arriveront un jour à la vieillesse », a indiqué Petronie Bayissa, vice-présidente de l'ONG FFPM.

Dans les sociétés africaines, les personnes du 3e âge sont souvent délaissées à elles-mêmes et parfois sont la cause des conflits intergénérationnels.

En 2014, les gouvernements du monde entier ont adopté une résolution au Conseil économique et social qui reconnaît que les formes de discrimination, de ségrégation, de mépris fondées sur l'âge peuvent être fondées sur l'idée que le délaissement des personnes âgées et la discrimination à leur égard sont acceptables.

A Brazzaville, l'ONG FFPM qui est l'une des organisations consultantes auprès de l'Organisation des Nations unies œuvre aux côtés des personnes du 3e âge pour les aider à surmonter certaines réalités de la vie sociale.

« Nous sommes présents un peu partout au monde et au Congo. Très active, notre ONG aide les mamans dans le domaine de l'agriculture. Nous renforçons leurs capacités dans le domaine de l'éducation, nous les encourageons à vivre mutuellement et œuvrons pour la promotion de la paix et des valeurs universelles », a ajouté Petronie Bayissa.

Ailleurs dans le monde comme à Brazzaville, la discrimination envers les personnes âgées est une attitude largement répandue et préjudiciable. La négligence et la maltraitance de celles-ci apparaît souvent comme une norme sociale et, par conséquent, est acceptable. C'est une réalité qui se manifeste de différentes manières dans la plupart des sociétés et trouve son expression dans les attitudes des individus.

Pour atténuer cette triste réalité des sociétés, l'ONG FFPM compte rassembler, à Brazzaville, les différentes couches sociales pour conforter la paix intergénérationnelle.

« Très ultérieurement, nous allons organiser, avec la collaboration de toutes les femmes qui œuvrent pour la paix, des colloques pour jouer notre partition en confortant les initiatives en faveur de la paix nationale », a-t-elle promis.