Ile Maurice: Mare d'Australia, le couple Nanuck - Un tandem qui soutient la créativité

L'idée de petits objets en bois a germé à la suite d'une requête de sa fille. «Ma fille m'avait demandé de fabriquer une tirelire pour elle. Je l'ai faite en forme de maison. Elle a été ravie. C'était gratifiant. Et à chaque fois que je trouvais des bouts de bois jetés sur les chantiers, je les récupérais. Au lieu de les gaspiller, j'en profitais pour fabriquer des objets simples. Et les commandes ont commencé par le bouche à oreille.»

«Pour avoir son atelier, il faut de la patience mais aussi avoir les ressources nécessaires pour acheter les équipements voulus», souligne-t-il. Entre temps, il utilise son savoir faire pour meubler sa maison. Avec le soutien de sa femme. «J'ai tout fait dans ma maison et la plupart des idées venaient de mon épouse.» À l'entrée de son domicile, une petite terrasse en bois et une balançoire témoignent de leur créativité.

Accompagnée de son épouse complice, Shiwan Nanuck raconte sa longue expérience du travail de bois, soit 42 ans. «J'ai commencé à travailler le bois après l'école. On était une famille très modeste et on n'avait pas les moyens de se payer les études secondaires. J'ai dû trouver un emploi pour aider ma famille. C'est là que j'ai commencé comme charpentier. J'avais 15 ans à l'époque.»

