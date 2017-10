Ile Maurice: Cocktail Molotov en Cour suprême

L'ancien constable, qui était affecté au poste de police de Vacoas et comptait 11 ans de service, a avoué avoir laissé sa mère mourir pendant qu'elle dormait dans la chambre. L'autopsie pratiquée par le Chief Police Medical Officer, le Dr Sudesh Kumar Gungadin, a conclu que la victime est décédée des suites d'une asphyxie causée par l'inhalation excessive de fumée. La police et les pompiers mandés au domicile de la mère pensaient, dans un premier temps, que c'était un incendie accidentel.

La police était sur le qui-vive dans la journée d'hier. Pour cause : un cocktail Molotov a été découvert devant la Cour suprême aux petites heures du matin, lundi 16 octobre. Et vers 9 heures, une alerte à la bombe y a été signalée.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.