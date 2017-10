Sénégal: Célebration de la première édition des journées culturelles sénégalo-éthiopiennes

Wari, plateforme leader en Afrique de l'Ouest et WorldRemit, compagnie de transfert d'argent, ont uni leurs forces en… Plus »

Elle a par ailleurs salué la tenue de ces premières journées culturelles qui constituent, à ses yeux, la preuve de la belle coopération culturelle entre son pays et le Sénégal, souhaitant que cette initiative soit consolidée et renouvelée.

Il a invité toutes les parties prenantes, à assurer un succès éclatant à l'événement et surtout, à faire en sorte que la manifestation soit inscrite dans la durée et la pérennité.

Il a également évoqué les jalons de cette coopération culturelle et artistique jetés par feu l'empereur Hailé Sélassié 1er et Léopold Sédar Senghor lors de la visite de l'empereur au 1er Festival mondial des Arts nègres de 1966.

L'évènement a vu la présence d'autorités du gouvernement éthiopien, d'artistes sénégalais et éthiopiens, de diplomates et de compatriotes sénégalais établis dans la capitale de la République démocratique fédérale d'Ethiopie.

Il s'agit selon l'ambassadeur du Sénégal en Ethiopie, Baye Moctar Diop, "d'une démarche qui vise à renforcer la coopération bilatérale en permettant aux créateurs et autres acteurs de la culture d'échanger et de dialoguer pour le rapprochement des peuples par l'art, source de paix, de concorde et de respect mutuel."

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.