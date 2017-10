Ile Maurice: Cocktail Molotov en Cour suprême - La police objecte à la remise en liberté de Ziaoudeen Noorah

Il a été reconduit en cellule policière. L'ex-policier, Ziaoudeen Noorah a comparu en cour de district de Port-Louis, ce mardi 17 octobre. La police a objecté à sa remise en liberté.

Les raisons mises en avant sont que le suspect pourrait s'enfuir, manipuler les preuves et ingérer avec les témoins. Deux inculpations provisoires ont été retenues contre lui : «Throwing explosive with an intent to damage a building belonging to the state» et «bomb hoax». Ziaoudeen Noorah comparaîtra à nouveau en cour le mardi 24 octobre.

Cet homme de 33 ans avait créé un vent de panique à la Cour suprême, hier, lundi 16 octobre.

Il a lancé un cocktail Molotov tôt le matin en direction de la cour avant d'effectuer un appel à Forest-Side pour avertir la police de la présence d'une bombe.

Ensuite, Ziaoudeen Noorah aurait une nouvelle fois fait un appel d'une cabine téléphonique à Port-Louis.