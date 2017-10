Sénégal: Le directeur de l'Emploi regrette l'insuffisance du budget de l'ANPEJ

Dakar — Le Directeur de l'Emploi, Demba Diop a estimé, lundi à Dakar, que le budget de l'Agence nationale de promotion de l'emploi des jeunes (ANPEJ) est "insuffisant" pour enrôler toutes les demandes de financement.

"Au Sénégal, prés de 65% de la population sont des jeunes et l'ANPEJ qui n'a pas un budget de 10 milliards de francs CFA" ne peut prendre en charge toutes leurs demandes de financement, a souligné Demba Diop.

M. Diop intervenait lors de l'atelier conjoint d'échanges et de partage autour de la nouvelle politique nationale de l'emploi et des mesures d'urgence en faveur l'emploi.

L'objectif général de cette rencontre est de "discuter des orientations globales en matière d'emploi tant au niveau stratégique qu'au niveau opérationnel" a fait savoir le directeur de l'Emploi.

Il s'agit plus précisément, a-t-il soutenu, "d'asseoir une nouvelle dynamique d'action collective et multi-acteurs de création massive et rapide d'emplois décents et durables inspirée des différentes stratégies contenues dans la politique nationale de l'emploi".

Demba Diop a, en outre, souligné que "c'est le moment de réfléchir très sérieusement sur la question du financement de l'emploi".

Toutefois, le directeur de l'Emploi a fait noter pour le regretter que "(...) 80% des jeunes demandeurs d'emploi n'ont pas de formation professionnelle".

Alors que, selon lui, "ce qui fait le développement des grands pays, c'est le focus mis sur la formation professionnelle".

Pour sa part, le ministre-conseiller spécial et économiste en chef du Premier ministre, Assane Diop a rappelé la volonté présidentielle de "développer l'éducation, la formation professionnelle et l'apprentissage pour asseoir la qualité de l'offre travail et de l'insertion socio-professionnelle rapide des jeunes et des femmes".

Appelant les acteurs à s'engager "avec pragmatisme et cohérence" dans cet esprit d'innovation, M. Diop a souhaité un "ajustement convergent de tous les programmes, projets et structures de promotion de l'emploi, etc."

De même, il a appelé à la mise en place d'un "important plan afin de mutualiser toutes les actions et interventions en faveur de l'emploi des jeunes et des femmes, etc."