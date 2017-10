Cameroun: CAN 2019 - La CAF rassure le pays

Après avoir rangé ses commodes dangereuses, le président de la Caf joue à l'apaisement avec les dirigeants et inconditionnels du football camerounais. Un revirement à 180 degrés.

Il y a quelques jours, Ahmad a dirigé, depuis le Caire, la première réunion de la Commission d'organisation de la Coupe d'Afrique des nations. Ainsi a-t-il a affirmé, sans ambiguïté, que l'organisation camerounaise n'était désormais plus en danger pour 2019. Selon le site de la Caf, Ahmad a «saisi cette occasion pour réaffirmer qu'à aucun moment il n'a été envisagé de revenir sur des décisions déjà prises en conformité avec les dispositions statutaires et qui ont conduit à la désignation du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée, comme pays hôte des trois éditions à venir de la Can Total, à savoir 2019, 2021 et 2023».

Plus de 6 mois après son élection à la tête de l'instance du football africain, Ahmad affirme que le rôle de la Caf est «d'accompagner au mieux le Cameroun qui organise la Can Total en 2019, dans un nouveau format, à remplir convenablement le cahier de charges qui n'est pas un document figé et que vous avez la possibilité d'améliorer maintenant que vous avez pris vos fonctions». Reste maintenant à déterminer la nouvelle date de la Commission d'inspection après le report de la précédente mission dû au désistement à la dernière minute du cabinet d'audit Price Watherhouse Coopers.

Organisation de la Can

Le président de la Fsf - la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor, a intégré le Comité ad hoc de la Caf pour l'organisation de la Can. Celui-ci est présidé par le président de la Fédération nigériane - Amaju Pinnick, et comprend, outre Me Senghor, ses homologues d'Afrique du Sud et du Soudan. D'après le communiqué de la Caf, les membres du Comité ad hoc ont été installés lors de la première réunion de la Commission d'organisation de la Can.

«Le Comité ad hoc a pour mission «d'accompagner au mieux le Cameroun à remplir convenablement le cahier des charges qui n'est pas un document figé», précise le président Ahmad. Plus largement, ce Comité est chargé d'élaborer les termes de référence de l'appel d'offres en vue de la sélection du cabinet devant auditer les candidats à l'organisation de la Can, conduire le processus d'appel d'offres jusqu'à son terme, finaliser et définir un chronogramme d'activités.