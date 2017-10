Sénégal: "L'Etat va répondre favorablement aux sollicitations des organisateurs du gamoou de Médina Baye"

Wari, plateforme leader en Afrique de l'Ouest et WorldRemit, compagnie de transfert d'argent, ont uni leurs forces en… Plus »

"Nous avons l'habitude de faire face à de telles demandes. La sécurité sera renforcée et assurée par la Police nationale. La ville sera mise hors délestage lors de l'évènement et toutes les dispositions seront prises pour assurer une disponibilité de l'eau", a assuré Al Hassan Sall.

Les sollicitations des organisateurs ont essentiellement porté sur la réhabilitation des axes menant à la cité religieuse, les questions sécuritaires, sur l'hygiène et la disponibilité de l'eau et de l'électricité.

Le préfet du département, Fodé Fall, des responsables des services administratifs et techniques et des membres Comité d'organisation des manifestations de la Fayda Cheikh Ahmed Tidiane Cherif (COMAF) y ont pris part.

