Cameroun: Plus de facilités pour la femme rurale

En outre, il serait nécessaire qu'on réduise la pénibilité de leur travail, grâce des techniques plus modernes. Le gouverneur du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, qui a présidé la 22e édition de l'événement placée sur le thème « Femmes rurales, revendiquez votre droit à la paix», a indiqué dans son propos que les femmes rurales contribuent à la sécurité alimentaire, à la stabilité et à la paix de notre pays.

Pour Lafortune Makota, délégué régional de la Promotion de la femme et de la Famille pour le Littoral, les pouvoirs publics font beaucoup pour trouver des solutions aux problèmes des femmes rurales. Parmi ces solutions, il y a le regroupent des femmes en coopératives. Dans ce cadre elles produisent, transforment, commercialisent et minimisent les risques de pertes. Toutefois, le délégué du Minproff a reconnu que l'accès à la terre demeure un véritable obstacle à l'épanouissement de ces femmes.

La Journée mondiale de la femme rurale, célébrée ce 15 octobre à Manoka (Douala 6e), a été l'occasion de faire un plaidoyer en sa faveur. Edith Arey, représentante des femmes rurales, a notamment parlé dans son allocution du difficile accès au crédit, à la propriété foncière, de la non disponibilité des intrants, du manque de routes praticables pour l'évacuation des produits de leur labeur, et du vol de leurs productions par des malfrats.

