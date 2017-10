Cameroun: Apejes éliminé

Le tenant du titre n'a pas passé l'étape des 1/16e de finale le week-end dernier

Le champion en titre qui est éliminé en cours de route, ce n'est jamais anodin dans une compétition. Il est vrai que Apejes de Mfou, vainqueur de la coupe du Cameroun 2016, était tombé en 1/16e de finale sur New Stars de Douala, club de l'Elite One comme lui. L'équipe d'Oumarou Sokba pouvait toutefois se vanter d'avoir eu une saison bien plus régulière que son adversaire.

Mais les réalités de Dame coupe sont ce qu'elles sont et c'est New Stars de Douala qui sera en 1/8e de finale. Il aura fallu l'épreuve des tirs au but pour départager les deux équipes après le 0-0 à l'issue du temps règlementaire. D'autres chocs entre clubs de l'Elite One laissaient présager également des grincements de dents à l'issue des 1/16e de finale disputé le week-end dernier. Ainsi, Coton sport a été sèchement battu par UMS de Loum (1-3) alors que Astres a pris le dessus sur le Canon de Yaoundé.

Bamboutos de Mbouda, finaliste en 2016, a pour sa part été sorti par Lion blessé de Fotouni, qui évoluera la saison prochaine en Elite two. Même si le club de Mbouda aurait porté des réserves sur un joueur adverse. Parmi les autres victimes en première division, on retrouve Stade renard ou encore Colombe du Dja et Lobo, éliminé par le divisionnaire Afrika Sport de Yaoundé. Mené rapidement 2-0, Colombe est revenu au score avant de craquer lors des tirs au but (3-2).

Au final, ce sont huit clubs d'Elite One, deux d'Elite Two et six divisionnaires qui participeront à la prochaine étape annoncée pour ce week-end. Eding de la Lekié, le champion du Cameroun, continue l'aventure et peut encore rêver d'un doublé cette saison. En attendant, le tirage au sort des combinaisons est prévu ce mardi au siège de la Fecafoot.