Congo-Kinshasa: La MONUSCO soutient l'Administration pénitentiaire de ses conseils dans le Tanganyika

Par ailleurs, en prélude aux activités de la saison pluvieuse, JCS a tenu une séance de travail avec le Directeur adjoint de la prison de Kalemie sur la programmation et l'organisation des travaux champêtres dans le domaine de la prison situé à quelques encablures du bâtiment de détention. JCS a recommandé que les travaux de défrichage puissent démarrer au cours de la semaine prochaine. Les cultures retenues pour cette saison sont le maïs, l'arachide, le manioc et les amarantes. JCS se propose d'assurer le suivi de cette activité qui contribuera à améliorer le régime alimentaire des détenus.

Autre point abordé : C'est l'application des recommandations liées à la règlementation lors des activités religieuses dans la prison. Ces recommandations portaient sur les techniques de fouilles et de contrôle de l'identité des visiteurs. JCS a constaté avec satisfaction le respect de ces recommandations par le personnel pénitentiaire et la discipline de l'ensemble des détenus qui ont participé au culte.

JCS a alors recommandé que les détenues soient surveillées par des femmes. En outre, JCS a proposé que les clés des cellules du quartier des femmes soient gardées par des surveillantes et que celles-ci accompagnent les hommes qui souhaitent y accéder. Par ailleurs, JCS compte mettre à disposition des autorités pénitentiaires du matériel de nettoyage pour le quartier des femmes et a sensibilisé les autorités pénitentiaires sur la nécessité d'acquérir des serviettes hygiéniques pour les détenues indigentes. Enfin, JCS a sensibilisé les autorités pénitentiaires sur les dispositions pertinentes des instruments internationaux de protection des droits de l'homme afin qu'elles s'en approprient et les mettent en application pour une meilleure protection des femmes détenues.

Dans le domaine de la sécurité pénitentiaire, JCS a tenu quatre séances de travail avec les Responsables de la prison de Kalemie sur le traitement des détenues. En effet, JCS a constaté la carence d'installations et de matériels nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques des femmes en matière d'hygiène et la surveillance des femmes par des hommes, ainsi qu'un déficit du dispositif de protection des femmes contre toutes formes de violences et abus sexuels.

