Cameroun: Cap sur la compétence

Les XXe Journées universitaires de pédagogie des sciences de la santé ouvertes hier à Yaoundé par le ministre Jacques Fame Ndongo, sont l'occasion de revoir les cursus.

C'est pour optimiser l'efficience de la formation médicale, pharmaceutique et odontostomatologie que les érudits de ce domaine en provenance des pays francophones et de tous les continents sont réunis depuis hier à Yaoundé. Ceci au travers d'une réflexion soutenue des experts. C'est dans le cadre des XXe Journées universitaires francophones de pédagogie des sciences de la santé avec pour thème : « Nouveaux défis dans la formation des professionnels de santé. »

Des travaux présidés par le ministre de l'Enseignement supérieur, le Pr. Jacques Fame Ndongo, par ailleurs chancelier des Ordres académiques, en présence du ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Dr. Madeleine Tchuinté, pharmacienne de profession. Au cours de cette rencontre de deux jours, il sera question pour les praticiens hospitalo-universitaires de dresser l'état des lieux des enseignements dispensés dans les différentes facultés de médecine francophones. L'objectif étant de permettre à chaque société de définir le profil du professionnel de santé dont elle a besoin en fonction de ses réalités.

« La technique pédagogique n'a de sens que si elle produit des médecins capables de prendre la santé des populations en charge de façon efficace », a expliqué le Pr. Remy Senand (Nantes). D'où l'accent mis sur l'approche par compétence et non par objectif. Pour le Pr. Maurice Aurélien Sosso, recteur de l'université de Yaoundé I, l'évaluation nationale des facultés de médecine ambitionne d'offrir des formations qui répondent aux normes et standards internationaux les plus exigeants. La finalité étant l'universalité de la science. Dans son mot d'ouverture, le Pr. Jacques Fame Ndongo, ministre de l'Enseignement supérieur a rappelé que sans la santé, l'homme est un non-être.

Comme pour montrer l'importance de ces rencontres placées sous le haut patronage du chef de l'Etat. « Nos assises constituent dès lors, un lieu privilégié de mutualisation des expériences de haut niveau. Ceci pour rendre toujours plus pointues et actuelles, la formation médicale ainsi que la qualité des soins de santé offerts aux populations », a-t-il indiqué.

Ainsi, les enseignants, les praticiens et les chercheurs du domaine de la santé au cours de ce forum qui s'achève ce jour, ont du grain à moudre. Le partage de leurs expériences et la coordination des méthodes d'enseignement jusqu'à l'affinage des problématiques heuristiques dans la perspective d'optimiser la didactique médico-sanitaire sont entre autres ingrédients utiles.

