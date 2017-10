Cameroun: Coopération économique - Startups et artisans en route pour Ankara

Depuis hier, ils prennent part à une conférence ouverte aux entrepreneurs des pays d'Afrique.

Ankara, la capitale turque, accueille depuis lundi 16, et ce jusqu'à demain 18 octobre 2017, une conférence de coopération économique entre l'Afrique et la Turquie. L'Observatoire africain de la pratique des affaires (OAPA) est partie prenante à l'organisation de la dite conférence.

C'est ainsi que vendredi 13 octobre dernier, la représentation camerounaise a donné « un point de presse d'harmonisation des consignes et de communication sur la participation du Cameroun au rendez-vous d'Ankara », selon Justine Diffo Tchunkam, PCA de l'observatoire.

L'on apprend que la délégation camerounaise, qui a quitté Yaoundé samedi dernier, est forte de 32 membres, essentiellement des startups et artisans. « Les autorités camerounaises ont apporté un appui remarquable à l'organisation de cette mission. Notamment le ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire (MINEPAT), qui a apporté une contribution de 10 millions de F pour la prise en charge des frais de voyage de quelques startuppeurs.

Ces derniers auront ainsi l'opportunité et le privilège de prendre part à cette conférence, rapporte Justine Diffo Tchunkam. Une organisation qui aura par ailleurs mobilisé d'autres administrations publiques et privées à l'instar de l'Agence de promotion des investissements (API) et du Groupe inter-patronal (GICAM). D'après la PCA de l'OAPA, les facilités accordées par l'ambassade de Turquie au Cameroun sont également remarquables.

« L'Observatoire s'engage plus que jamais à encourager et accompagner les représentants du Cameroun à Ankara, pour identifier les meilleures opportunités d'affaires et suivre la réalisation effective des offres de partenariat et de joint-venture qu'ils découvriront pendant les rencontres B2B. Il se pourrait même que certaines startups décrochent des prix », souligne Justine Diffo Tchunkam.