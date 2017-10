Madagascar: Epidémie de peste - De nombreux « porteurs sains » circulent librement

Le centre Hospitalier Anti-Pesteux d'Ambohimiandra accueille les personnes venues faire des tests de diagnostic rapide.

D'un côté, certaines personnes infectées refusent la réalité et ne suivent pas les consignes. De l'autre, les porteurs sains circulent jusqu'à ce qu'ils soient déclarés positifs à la peste.

La remarque a été faite par des personnes ayant des membres de familles hospitalisés au Centre Hospitalier Anti-Pesteux d'Ambohimiandra. « Toutes les personnes qui se présentent pour un test de Diagnostic Rapide dans ce centre sont déclarées positives », a fait savoir Hantanirina. Interrogé sur la question, un médecin traitant auprès dudit centre, mais qui a préféré l'anonymat, a apporté des explications. La première explication concerne « les cas présentant des symptômes atypiques ». « En médecine, toutes les maladies peuvent se présenter sous une forme atypique.

Il n'est donc pas étonnant que des gens ne présentant pas les symptômes classiques de la peste soient déclarées positives après un test de diagnostic rapide », a fait savoir le médecin. Avant d'ajouter que « pour le cas de l'épidémie de la peste actuelle, des gens présentent les signes évocateurs - la forte fièvre, la toux, dyspnée (difficulté à respirer) et crache du sang - mais d'autres non. Ce qui ne les empêche pas d'être positifs au test ».

Dangers. Selon toujours le médecin auprès du CHAPA, la seconde explication fait référence au cas des porteurs sains. « Ils ne présentent pas les symptômes de la peste, ne sont pas malades mais ont été contaminés », a-t-elle fait savoir.

Avant d'enchérir que « les porteurs sains peuvent présenter les signes évocateurs de la peste après des jours suivant leur contamination. Ce qui constitue des risques pour toutes les personnes en contact avec eux. Car une fois leurs défenses immunitaires affaiblies, les porteurs sains tombent facilement malades ». Le danger est donc réel.

Outre ceux qui refusent catégoriquement qu'ils sont infectés par la peste, les porteurs sains circulent librement sans que l'on sache qui est pesteux et qui ne l'est pas. Par ailleurs, nous entrons enfin dans la saison pesteuse actuellement et que la circulation n'est pas du tout maitrisée (à l'instar de la peste). Des mesures ont, certes, été prises mais sont-elles efficientes ? Dans le cas où la réponse est négative, d'autres mesures plus strictes et plus de réactivité de la part des responsables dans la prise de décision (la population est témoin de la tergiversation de ceux-ci depuis le début de l'épidémie) est plus que nécessaire. Dans cette situation, le dicton « il vaut mieux prévenir que guérir » tient tout son sens.

Bilans. A l'heure où nous rédigeons, il nous est, impossible de communiquer le bilan actuell. En effet, la récente coordination mise en place a mis comme point focal le Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes (BNGRC). Ce qui signifie que ce bureau est seul habileté à donner des informations - statistiques - relatives à chaque situation. Obtenir les informations nous a été impossible étant donné que les responsables de la communication dudit bureau restaient injoignables au téléphone. Nous nous en tenons donc au bilan du 14 octobre dernier qui fait état de 610 cas (dont des personnes guéris et sorties de l'hôpital, des cas probables, confirmés et suspects) et 63 décès dans tout le territoire national. Par ailleurs, le même bilan démontre actuellement que 38 districts sont touchés par l'épidémie.