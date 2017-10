La Conférence des Nations Unies pour l'Education des Etats et gouvernement de la Francophonie (Confémen) s'est tenue la semaine dernière à Dakar, au Sénégal.

La Grande Ile y a été représentée par la ministre de l'Emploi, de l'Enseignement technique et et de la formation professionnelle, Toto Raharimalala Lydia. Elle a été notamment marquée par l'inauguration de l'Institut de la Francophonie pour l'Education et la Formation (IFEF). L'institut est placé sous la présidence conjointe du Secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Michaelle Jean et Macky Sall.

L'IFEF entend œuvrer de manière innovante pour rendre l'inclusivité de l'éducation plus effective dans l'espace francophone ; mais aussi pour booster l'employabilité aux jeunes en mettant l'emphase sur la formation professionnelle prodiguée par les meilleurs experts de la Francophonie. Plus qualifiés et mieux formés, ces jeunes intégreront, en principe, assez vite le marché du travail en y dénichant un emploi stable et décent, propice à leur épanouissement et développement personnel.

Michaelle Jean de rajouter : « Cet institut va mettre en cohérence les programmes phares de la Francophonie dans les domaines de l'éducation et de la formation ; il a été pensé, de bout en bout, avec la volonté de s'inspirer de ce que nos pays font de mieux en la matière »