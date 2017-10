Madagascar: Tombola Salon de l'Auto - La voiture neuve à Virginie Rakotondrina

Ils sont trois grands gagnants de la tombola Salon de l'Auto organisée par Telma. Mais la plus heureuse est sans conteste Virginie Rakotonindrina qui a gagné le premier lot, en l'occurrence une Renault Duster.

Il s'agit du premier lot constitué d'une voiture neuve qu'elle avait à choisir parmi plusieurs marques proposées par les concessionnaires qui ont participé à la dernière édition du Salon de l'Auto : Continental Auto - Madauto - Malgamobile - Materauto - Ocean Trade - Sicam - Sodiama - Sodirex - Toyota Rasseta.

Niaina Gérard Ratsimbazafy a, de son côté, ravi le second lot. L'heureux gagnant a fait son choix entre un scooter et une moto d'une valeur de Ar 4 000 000 chacune. « Le jeu en valait la chandelle », a-t-il fait savoir. « Je choisis le scooter pour son confort » ajoute-t-il. Le 3e et dernier lot, en l'occurrence un Smartphone Huawei P8 d'une valeur de 1 500 000 ariary offert par Telma, sponsor officiel du Salon de l'Auto a été remis à Sylvain Andriamananaiky.

Ayant honoré son engagement de mettre les Malgaches à la pointe de la technologie, Telma félicite le franc succès de cette 11e édition du Salon de l'Auto. Evénement ayant regroupé les concessionnaires de renom représentés à Madagascar et les fans de l'automobile, ce fut également l'occasion de mettre à l'honneur les offres by Telma pour un accès au Très Haut Débit Mobile, entre autres la Clé Wingle 4G qui permet d'avoir une voiture connectée 4G partout à Madagascar. A noter que BNI Madagascar et Total, partenaires officiels du Salon ont également été présents au cours de cette remise de lots qui s'est déroulée sur le parking du Galaxy Andraharo.