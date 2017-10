Avec la disparition du professeur Zafy Albert, c'est une page de l'histoire politique malgache qui s'est tournée.

Il était l'une des dernières grandes figures de la génération ayant mis en place les institutions de la 1re République. Il figure aux côtés de Philibert Tsiranana, Jacques Rabemananjara, Calvin Tsiebo, Monja Jaona, Gabriel Ramanantsoa ou Richard Ratsimandrava au Panthéon de ces personnalités qui ont marqué les premières années de l'Indépendance de Madagascar.

La disparition d'une certaine conception de la démocratie

Même si sa carrière politique n'a véritablement commencé que dans les années soixante-dix avec son entrée au gouvernement du général Gabriel Ramanantsoa, le professeur Zafy Albert a profondément marqué tous ceux qui l'ont côtoyé auparavant par son sens du devoir et sa rigueur.

Le grand chirurgien qu'il était, mettait son savoir-faire au service de ses patients avec une certaine abnégation.

C'est cette volonté de servir les autres qui l'a amené à entrer en politique. Sa perception de la chose politique l'amènera à ne pas céder aux sirènes socialistes de Didier Ratsiraka. Il défendra ses idées avec une certaine opiniâtreté et se présentera contre ce dernier aux élections présidentielles. Il sera bien évidemment largement battu dans le contexte socialo-marxiste de l'époque.

La roue de l'histoire a cependant tourné et le régime de l'amiral s'effondre à cause des manifestations populaires de 1991. Il se retrouve aux côtés de Richard Andriamanjato, une autre grande figure politique des premières années de l'indépendance et de la deuxième République.

Mais c'est lui que les forces vives désignent comme président. C'est son incarnation de la droiture et de l'honnêteté qui fera l'unanimité. Sous sa présidence, régnera cette liberté d'expression que l'on loue encore aujourd'hui. Il respectera à la lettre les termes de la constitution de la troisième République et c'est à cause de cela que les politiciens arriveront à le destituer. Avec lui, disparaît une certaine conception de la démocratie que n'incarne pas la classe politique actuelle. Il est un modèle pour la jeune génération qui porte peu d'estime à ceux qui sont au pouvoir maintenant ou à ceux qui aspirent à y arriver.