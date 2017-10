Madagascar: Funérailles du Pr Zafy - La réconciliation nationale à enterrer à jamais ?

Le cortège funéraire du Pr Zafy a mis le cap hier sur Ambilobe.

Tana a dit adieu hier au Pr Zafy, une véritable réconciliation nationale est plus que jamais devenue une utopie.

Les dirigeants religieux, les anciens présidents de la République, les politiciens de différentes tendances, les parlementaires, les hommes au pouvoir, les militaires et le corps diplomatique se sont trouvés sous le même toit et au même moment hier au Palais des Sports lors de la levée du corps du Pr Zafy Albert. Les chefs d'églises du FFKM étaient présents. Les anciens présidents Marc Ravalomanana, Didier Ratsiraka et Andry Rajoelina y étaient également. Les gens au pouvoir, conduits par le Premier ministre Mahafaly Solonandrasana Olivier ont aussi marqué leur présence, et ce malgré l'absence du président de la République qui se trouve actuellement à Rome (Italie) et des barons du HVM dont le président national Rivo Rakotovao et le secrétaire général Henry Rabary-Njaka qui ont assisté la nuit du samedi à Paris au spectacle donné par le Groupe Mahaleo. Sans parler des politiciens de convictions différentes et les diplomates en poste à Madagascar. Les parlementaires (députés et sénateurs) qui votent les lois et les forces de l'ordre qui sont censées assurer l'exécution de ces lois étaient aussi représentés hier au Palais des Sports. Bref, en termes de présence, les conditions étaient réunies hier pour une véritable réconciliation nationale.

Orpheline. « Papa, tu n'es pas mort, Papa... tu es un grand homme, humble, droit... ». Malgré ce vibrant message prononcé au Palais des Sports de Mahamasina par Dr Sylvie Zafy, la fille de l'ancien président, Tana a dit adieu hier au Pr Zafy Albert, considéré comme le précurseur de la réconciliation nationale à Madagascar. Pour bon nombre d'observateurs, cette réconciliation nationale devient orpheline depuis la disparition du Père de la Démocratie.

Le Pr Zafy Albert n'a de cesse de revendiquer une vraie réconciliation depuis la crise politique de 2002. S'il a refusé d'adhérer à la feuille de route de sortie de crise de 2009, c'est parce qu'il était convaincu que la méthode adoptée à l'époque par la communauté internationale n'était pas la bonne pour réconcilier les Malgaches après les crises politiques cycliques qui avaient pris en otage le développement du pays. Et il y a quelques mois, le Pr Zafy Albert a dénoncé la mise en place du CFM (Conseil du Fampihavanana Malagasy). En tout cas, le cortège funéraire de l'ancien président a quitté hier la Capitale. Il a mis le cap sur Ambilobe, dans la partie nord du pays, où les obsèques sont prévues se tenir samedi prochain. Reste à savoir si la réconciliation nationale sera également à enterrer avec le corps de son précurseur.

Trêve précaire. La trêve politique a été respectée durant les jours où la dépouille mortelle du Pr Zafy Albert a été veillée à Tana. D'ailleurs, le Premier ministre Mahafaly Solonandrasana Olivier a officiellement proclamé un deuil national sur tout le territoire de la République. Mais, à voir l'ambiance qui a régné au Palais des Sports où la TVM, qui a retransmis en direct certains moments forts de l'événement, a censuré l'image de certaines personnalités politiques d'opposition, force est d'anticiper que cette trêve politique est précaire.

D'ailleurs, c'est la rentrée aujourd'hui à l'Assemblée nationale et au Sénat. Les débats et les polémiques sur la révision de la Constitution et les 4×4 des députés vont certainement reprendre. Et on ne sait pas si le CFM dont le bureau permanent vient d'être mis en place va être impartial dans l'accomplissement de sa mission. Bref, les risques d'une grave instabilité politique sont gros à un an de la prochaine présidentielle.