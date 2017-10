Madagascar: Dépenses sociales - Hausse continue depuis quatre ans

Partenariats . Les représentants de la société civile et des médias ont assisté à la séance d'information et de formation de la semaine dernière. Il s'agit d'une troisième rencontre organisée avec l'UNICEF, selon le secrétaire général du Ministère des Finances et du Budget, Falihery Rajaobelina. « Cela fait trois ans que nous collaborons avec l'UNICEF pour la promotion de la transparence budgétaire. Pour l'Etat, les secteurs sociaux sont priorisés pour leurs importances. Cela concerne l'eau potable, l'assainissement, l'éducation, la santé, la sécurité sociale, etc. Cette priorisation est d'ailleurs visible à travers les réformes sur la gestion des finances publiques, qui touche l'amélioration des dépenses », a indiqué le SG. Pour l'UNICEF, cette coopération vise à appuyer le Gouvernement malgache pour avoir un budget suffisant, efficace, efficient et équitable. Pour les deux parties, la promotion des secteurs sociaux conditionne la participation de la population aux activités économiques.

Mais il reste insuffisant si l'on se réfère aux niveaux préconisés par les partenaires au développement. En effet, l'UNESCO soutient que les dépenses pour l'éducation devraient représenter 6% du PIB ; l'OMS (Organisation mondiale de la santé) indique que les dépenses dans le secteur de la santé devraient atteindre 5% du PIB, etc. Pour la représentante de l'UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance), présente à la séance de vendredi dernier, la part des secteurs sociaux dans les dépenses publiques à Madagascar connait une amélioration, depuis 2014, grâce à la mise en œuvre de la politique sectorielle de l'éducation, du plan sectoriel de la santé, du plan national de la sécurité sociale et de la politique sectorielle de la nutrition.

Les secteurs sociaux bénéficieront de dépenses publiques équivalentes à 4,6% du PIB (Produit intérieur brut), en 2018. C'est ce qu'a indiqué le DG du Budget auprès du Ministère des Finances et du Budget, Mialy Lanto Razanajato Razafinimanana, lors d'une séance d'information et de formation sur le budget des secteurs sociaux, qui s'est tenue vendredi dernier à la salle de conférence Le Pavé Antaninarenina. Cet indicateur est bien au dessus de ceux de la période 2009-2014, qui étaient aux alentours de 3,7%.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.