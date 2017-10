Madagascar: Expatriés malgaches - Le forum de la diaspora pour esquisser le développement

Plus que neuf jours et le forum de la diaspora malgache sera ouvert. Prévu s'effectuer du 26 au 28 Octobre de cette année, le forum en question n'est autre, pour les expatriés malgaches, que des opportunités à ne point rater aux fins de renouer les liens entre Malgaches et de se partager des expériences dont le but étant d'amorcer le développement de Madagascar.

Le ministère des Affaires Etrangères (MAE) n'a pas mis un terme aux interrogations de ces expatriés malgaches. Jusqu'à maintenant, des interviews sont effectuées et ont permis de connaitre à quel point la diaspora malgache veut faire quelque chose pour le pays. Brigitte Groleas en est une. Une professeure d'Informatique, née d'un père Malgache et d'une mère Française mais qui se revendique être une Malgache. « Je suis consciente des enjeux de la contribution de la diaspora au développement de son pays », a-t-elle avancé. Propos appuyés par, Rado Andrianarijaona - un consultant financier de profession en France. « Madagascar est très présent dans notre vie quotidienne avec notre culture technologique et numérique », soutient-il.

Valibabena. Les deux personnes que le MAE a pu interroger partagent le même sentiment envers la patrie : le « give-back » ou le « valibabena » en malgache. Et comme cette valeur fait qu'il faut faire preuve de redevabilité envers cette patrie, ils estiment impératif de faire quelque chose pour le pays. « Je m'évertuerai à ce qu'il y ait des étudiants malgaches en fin d'études qui viennent faire leur thèse en France pendant une période de trois ans après laquelle ils retournent à Madagascar pour transmettre leur savoir et remonter le niveau d'études sur place », a confié Brigitte Groleas. Rado Andrianarijaona a quant à lui, réitéré qu'il est «très actif dans le milieu de la diaspora de Madagascar en France ». Quoiqu'il en soit, le forum aura lieu les 26, 27 et 28 octobre prochains durant lequel environnement des affaires et investissements seront au menu.