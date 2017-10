Madagascar: "Tenim-pitia" - L'album de Teddy Prezeau, en live au CGM

Teddy Prezeau va jouer « Tenim-pitia » en live au CGM. Balita Marvin sera son invité spécial.

Plus que quelques jours à patienter ! Le 4 novembre, le chanteur va enfin accoucher de son premier-né. Telle une maman, portant son enfant, il a fallu neuf mois à Teddy Prezeau pour préparer et peaufiner son premier album. « Je me suis penché sur 'Tenim-pitia' pendant neuf mois. Les enregistrements et tout le travail autour de la réalisation et l'exécution nous a pris une semaine pendant laquelle nous avons travaillé d'arrache-pied pour avoir un résultat au top », confie Teddy Prezeau. Composé de douze titres, « Tenim-pitia » a entièrement été imaginé et créé par le jeune homme de A à Z.

Musicien à l'origine, et ayant toujours baigné dans le milieu artistique depuis son enfance, car étant le neveu de Balita Marvin et d'Olombelo Ricky, Teddy Prezeau a ajouté des cordes à son arc. Il est donc passé de percussionniste à compositeur, arrangeur et parolier. « J'ai écrit moi-même toutes les chansons dont la plupart parlent d'amour ». Des chansons que le public pourra apprécier sur scène le 4 novembre au CGM Analakely.

« Le concert était prévu se tenir au début du mois d'octobre. Vu le contexte actuel qui prévaut au pays, l'évènement a été reporté au 23 octobre puis aujourd'hui au 4 novembre ». Une date que les fans espèrent être cette fois la bonne. Teddy Prezeau, pour l'occasion sera accompagné de Rybota à la basse et au piano, Ralph au sax, Nix à la batterie et Jz Rabibisoa à la guitare et au piano.