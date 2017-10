Madagascar: Palazzo del Qurinale - Le président malgache reçu par son homologue italien ce jour

Conférence Economique de Rome. Aujourd'hui de 9h à 10h30, des audiences privées à son hôtel figurent dans l'agenda de Hery Rajaonarimampianina. A 13 heures, il sera reçu au Palazzo del Quirinale par le président de la République italienne Sergio Mattarella. L'audience va être suivie d'un déjeuner de travail dans le même palais présidentiel. Une rencontre avec le Secrétaire d'Etat du Vatican à son hôtel se trouve aussi dans l'agenda du président qui est attendu à l'Ambassade de Madagascar, située Via Riccardo Zandonai, pour la première partie de la Conférence Economique de Rome qui verra la participation de la délégation malgache, de la diaspora, d'opérateurs italiens et partenaires économiques de Madagascar. Un cocktail dinatoire offert par La Caméra Madagascar clôturera le programme de ce jour avant la journée de demain pour la deuxième partie de la Conférence Economique de Rome qui se tiendra à l'Hôtel Parco dei Principi. La délégation présidentielle quittera Rome demain après-midi.

Sitôt arrivé dans la ville éternelle le dimanche 15 octobre dernier, le président de la République a tenu une séance de travail (debriefing) à l'hôtel Roma Cavalieri avec des membres du gouvernement et des responsables de l'ambassade sur place. Et ce, en vue du programme d'hier 16 octobre qui était très chargé avec dans la matinée, la participation à la célébration de la Journée Mondiale de l'Alimentation au siège de la FAO sis Vialle di Terme di Caracalla ; le déjeuner offert par le DG de la FAO aux chefs de délégation au 8e étage du Building B du siège de l'organisation onusienne ; la rencontre l'après-midi avec Gilbert F. Houngbo, président du FIDA au siège du Fonds International de Développement Agricole ; la rencontre avec le directeur exécutif du PAM, Davis Beasley au siège du Programme Alimentaire Mondial; et enfin la rencontre avec le DG de la FAO, José Graziano da Silva.

