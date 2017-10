Madagascar: Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale - Le Secrétaire exécutif était à Madagascar

Une première en matière de protection sociale. Le Secrétaire exécutif (SE) de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES) dont Madagascar fait partie, M. Innocent Makoubou s'est rendu dans la Grande Ile la semaine dernière et est reparti vendredi dernier.

Rappelons que le contrôle de la compatibilité et de la gestion des prestations au sein de la Caisse nationale de prévention sociale (CNaPS) revient au CIPRES. Durant son passage à Madagascar le S.E de la CIPRES, Innocent Makoubou a apprécié le respect des normes et des qualités de la gestion financière de la CNaPS en visitant le siège de cette caisse nationale à Ampefiloha. Il a particulièrement apprécié le fait que la CNaPS fasse l'objet d'un audit externe, garant -selon lui- de plus de transparence au niveau du budget.

Toutefois, Innocent Makoubou, a également émis une suggestion à l'endroit du Directeur général de la CNaPS, Arizaka Rabekoto Raoul : celle d'adopter le modèle de comptabilité du CIPRES. Un modèle qui différencie et sépare la gestion des prestations familiales, de celle des actions de travail et des maladies professionnelles, ainsi que de la pension. Le SE du CIPRES a également touché mot sur la création prochaine d'une « école régionale qui va former tous les Etats panafricains sur la sécurité sociale. »