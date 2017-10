Madagascar: Union européenne - Présentation de condoléances à la famille Zafy

La Délégation de l'Union européenne a appris avec tristesse le décès de l'ancien Président de la République de Madagascar, Pr. Albert Zafy.

L'Ambassadeur de l'Union européenne à Madagascar, Antonio Sanchez-Benedito, ainsi que l'ensemble de la Délégation de l'Union européenne dans la Grande Ile exprime ses sincères condoléances aux autorités et au peuple malgache, et plus particulièrement à la veuve et aux enfants du défunt, à ses plus proches parents et amis, ainsi qu'aux membres de son parti politique.

Le Président Zafy restera dans le mémoire du pays par son grand empathie et son honnêteté, ainsi que son engagement en faveur du développement, de la démocratie et des droits de l'Homme, qui lui ont apporté beaucoup d'estime de la population et de la Communauté Internationale.

