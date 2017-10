Cameroun: Aviation - Des métiers à faire redécoller

Et déjà, les enfants et adolescents, ainsi que leurs parents, pourront se familiariser de façon ludique avec les métiers de l'industrie aéronautique lors de la grande kermesse de l'aviation prévue le 16 décembre au collège De la Salle à Douala.

On peut citer les commerciaux qui vendent les billets sans forcément être à l'aéroport. Et une fois à l'aéroport, on a les agents d'exploitation qui se regroupent en plusieurs corps de métier dans la maintenance, le nettoyage, le fret, l'approvisionnement en carburant, le catering (service traiteur dans le transport aérien), le personnel navigant, l'aviation civile chargée de garantir la sécurité et la sûreté, etc.

AFYA, selon sa présidente, Huguette Nkounkou, a pour objectif la promotion des métiers auprès des jeunes, les interpeller, les amener à comprendre qu'il y a des opportunités en termes d'emplois et de formations dans l'aviation. Des formations aux standards internationaux qui permettent de travailler partout. Et ces opportunités, Nadia Nono, autre membre de l'association, les a explorées dans une présentation retraçant le parcours d'un voyageur.

Un secteur aux nombreux débouchés, exposés aux hommes de médias lors d'une conférence animée par l'association AFYA, (Aviation Fellowship for Youth in Africa) jeudi 12 octobre 2017 à Douala.

