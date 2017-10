Cameroun: Croissance économique - Perspectives heureuses en 2018

A Washington on veut aussi s'attaquer aux inégalités excessives, car comme l'indique Christine Lagarde, « la moitié des richesses du monde sont entre les mains de 1% de la population ». Autres champs d'action de l'organisme, les préoccupations des jeunes qui portent sur la corruption et le changement climatique.

Une stratégie dictée par une ligne directrice que Christine Lagarde a déclinée en deux axes essentiels : une reprise qui profite à tous et la coopération internationale avec le FMI. L'institution veut à cet effet miser sur une meilleure gestion des fondamentaux économiques. Une stratégie qui passe entre autres par l'élaboration des politiques monétaires sur mesure et leur normalisation qui contribuera à réduire le surendettement des Etats.

Cette embellie a fait naître en la patronne du FMI, une grande ambition : pérenniser la reprise au mieux et l'étendre aux 40 pays en développement encore en proie aux tensions géopolitiques et à la crise financière mondiale. Trois défis majeurs s'imposent ainsi à l'institution ainsi qu'aux dirigeants des finances des pays présents à l'assemblée générale. A savoir, le maintien sur la bonne voie de l'économie, le dégagement de fonds pour les grandes priorités et la prévention d'une prochaine crise.

Placées sous la présidence de Christine Lagarde, directrice générale du FMI, les assises ont connu la participation d'autres responsables du FMI, dont le directeur du département Afrique, Abebe Aemro Selassie et des délégations constituées notamment des ministres en charge des Finances des pays du monde et des gouverneurs de banques centrales. Lors de la séance plénière de l'évènement, Christine Lagarde a relevé pour s'en réjouir que cette hausse est généralisée: « elle concerne 75 % de l'économie mondiale mesurée selon le PIB. Cet élan positif devrait se poursuivre en 2018 ».

«La croissance mondiale devrait être plus vigoureuse cette année et s'élever à 3,6 % ». C'est avec cette heureuse perspective que s'est tenue la traditionnelle assemblée annuelle du Fonds monétaire international (FMI), la semaine dernière à Washington.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.