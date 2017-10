Cameroun: Developpement agricole - Le filon de la noix de cajou

Au travers d'échanges avec diverses autorités ivoiriennes, le Minader et la délégation qui l'accompagnait ont appris que l'envol de la filière anacarde est le fait de la fixation d'un prix plancher qui permet de protéger le producteur des fluctuations des prix du marché international. Cette visite a abouti à un projet de coopération entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire visant l'introduction de la variété « Cacao Mercedes » capable de produire près de trois tonnes à l'hectare en huit mois.

Cet intérêt grandissant pour la culture l'a justement conduit en terre ivoirienne du 24 au 29 septembre dernier. Le périple était axé autour de deux démarches : comprendre les stratégies de développement durable du cacao et du café mais surtout de l'anacardier pour l'implémenter au Cameroun où la culture est sous-exploitée. D'après la mission d'appui de l'initiative du Cajou compétitif (ComCashew), qui a séjourné au Cameroun du 24 septembre au 10 octobre dernier avec le soutien de la GIZ, le pays n'a qu'une production annuelle de 108 tonnes d'anacarde au niveau des régions du Nord et du Sud et ce, malgré un potentiel estimé à des millions d'hectares.

Issue des zones désertiques, la noix de cajou est une culture disposant d'un fort potentiel en termes de croissance économique. Cas typique illustrant cette assertion, la Côte d'Ivoire. Premier producteur africain de cacao et de café, le pays a également creusé le sillon de la noix de cajou ou anacarde, et se retrouve aujourd'hui avec une hotte pleine de 7 000 tonnes de ce fruit.

Le Cameroun a récemment entrepris de tropicaliser et rentabiliser cette culture, facteur de croissance dans certains pays comme la Côte d'Ivoire qui produit 7000 tonnes par an.

