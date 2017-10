Tunisie: Les jalons d'une stratégie nationale

Mme Naziha Laâbidi, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, a remis, hier, au siège du ministère à Tunis le Prix du Président de la République au meilleur projet, programme ou encore à la meilleure initiative régionale destinée à la promotion de la femme dans le milieu rural pour l'année 2016.

Cet évènement s'inscrit dans le cadre de la célébration, par la Tunisie, de la journée mondiale de la femme rurale, laquelle se tient annuellement le 15 octobre.

Cette année, la journée dans sa version nationale, a été placée sous le slogan : « L'autonomisation des femmes et des jeunes filles dans les zones rurales : un outil pour la concrétisation du développement durable et équitable ». La ministre a tenu, à l'occasion, un point de presse au cours duquel elle a souligné l'intérêt inconditionné que vouent le gouvernement d'union nationale, en général, et le ministère de tutelle, en particulier, au renforcement des compétences féminines et à la concrétisation du principe de l'équité et de l'égalité des chances au profit des femmes dans le milieu rural.

Pour une condamnation des coupables

La ministre a tenu à remercier toutes les parties concernées qui ne cessent d'exprimer, effectivement et pertinemment, leur soutien inébranlable au processus de promotion de la femme rurale. « A ces efforts ô combien précieux correspondent souvent des abus auxquels nous luttons sans relâche. Aujourd'hui, un terrible accident vient de mettre une trentaine de femmes dans le milieu rural en danger. Des femmes qui investissent pourtant dans leurs familles, dans leurs milieux mais aussi dans leur pays pour contribuer, du mieux qu'elles peuvent, à son essor économique. Nous avons convenu, poursuit-elle, avec les ministres du Transport et l'Intérieur afin que cette atteinte à la dignité et aux droits des femmes à un transport décent et sécurisé soit punie ».

En évoquant la célébration de la Journée mondiale de la femme dans le milieu rural, Mme Laâbidi a rappelé qu'il a été procédé, l'an dernier, à la signature de trois conventions sectorielles impliquant l'Utap, l'Utica et l'Ugtt dans l'optique de consolider davantage les droits des femmes dans le milieu rural et dans les secteurs d'activité qui y existent. « Aujourd'hui, l'heure est aux actions proprement dites. Nous avons adopté, le 8 août 2017, un plan d'action national pour l'autonomisation économique et sociale des femmes et des filles dans le milieu rural (2017/ 2020). C'est à travers les grandes lignes de ce plan d'action que nous aspirons à atteindre moult objectifs en faveur des femmes dans le milieu rural », renchérit la ministre.

Un plan d'action national démarrera fin octobre

Ledit plan d'action servira de feuille de route, permettant la réalisation méthodique d'une stratégie nationale pour l'autonomisation économique et sociale des femmes et des filles dans le milieu rural. Cette stratégie se veut en harmonie avec les principes de la Constitution, notamment le préambule et les articles 23, 38, 39, 40, 42, 46 et 47 ; lesquels exigent noir sur blanc la garantie des droits économiques, sociaux, culturels et politiques des femmes et ce, sur un pied d'égalité que les hommes. Après les évènements du 14 janvier 2011, deux études ont été publiées sur la situation des femmes dans le milieu rural, à savoir « Recherche sur la situation des femmes en milieu rural tunisien et leur accès aux services publics » et l'« Etude sur le travail des femmes en milieu rural et leur accès à la protection sociale »; deux travaux qui ont dévoilé les inadmissibles lacunes institutionnelles et l'atteinte flagrante aux droits des femmes dans ce milieu à dominante marginale et machiste. D'où l'impératif de l'élaboration d'une stratégie nationale et d'un plan d'action à même de combler les défaillances et de donner aux femmes rurales ce qui leur revient de droit. « Réussir cette stratégie passe aussi par l'engagement des bailleurs de fonds dont les ambassades, les organisations internationales. La FAO, à titre indicatif, a choisi la Tunisie parmi les quinze pays qui bénéficieront de son appui », ajoute-t-elle. Notant que l'opérationnalisation du plan d'action précité démarrera le 31 octobre et le 1er novembre 2017, lors de la tenue d'un séminaire national à l'occasion.

La ministre a remis le Prix du Président de la République au meilleur projet, programme ou à la meilleure initiative régionale de promotion de la femme rurale pour l'année 2016 à l'association « Tawasol al Ajyel » (la continuité des générations) à Sfax pour son projet d'accompagnement, de sensibilisation, d'encadrement, de formation et de structuration du travail des femmes rurales œuvrant dans la collecte des palourdes. Le prix consiste en une enveloppe de l'ordre de dix mille dinars et d'une médaille d'or; une reconnaissance à la fois matérielle et morale bien méritée.

Mme Laâbidi a, par ailleurs, fait part de son optimisme quant au contrat de confiance entre la société tunisienne et le gouvernement d'union nationale qui reprend sûrement. « Lors de la célébration de la Journée mondiale des personnes âgées, nous avons reçu, non sans émotion, des dons importants de la part de particuliers en faveur de cette catégorie vulnérable », fait-elle remarquer.

L'association « Tawasol al Ajyel » de Sfax couronnée

Prenant la parole, Mme Jazia Hammami, chargée de mission auprès de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance et coordinatrice de la stratégie nationale de l'autonomisation économique et sociale des femmes et des filles dans le milieu rural, a rappelé le volet réglementaire du prix. Cette année, quelque six candidats représentant cinq gouvernorats ont postulé au prix, soit cinq ONG et un candidat individuel. La totalité des candidats œuvrent dans le secteur agricole et pour l'insertion économique et sociale des femmes dans le milieu rural. Au final, et après un examen minutieux des dossiers, trois candidats ont été retenus, à savoir l'Association « Tawasol al Ajyel » de Sfax, l'Association « Nida al Khir » de Béni Khedech (Médenine) et Mme Basma Tayari, pour son projet de transformation des produits agricoles. L'association « Tawasol al Ajyel » de Sfax a décroché 75% des appréciations de la commission nationale.