Tunisie: Le mérite de la digitalisation

Impliqué totalement dans la politique nationale de création d'emplois et de richesse, l'opérateur ne cesse de chercher, prospecter et surtout identifier les potentiels cachés pour les traduire rapidement et concrètement en avantage économique fiable et durable.

Et c'est surtout cette vocation hautement technologique qui donne toute la mesure à l'action de l'opérateur.

Slim Khalbous, ministre de l'Enseignement supérieur et des Technologies, confirme, lors de l'ouverture de la 7e édition de Orange Summer Challenge, le carrefour incontournable des jeunes technophiles, que l'opérateur a toujours ce mérite de transformer les simples idées en projets concrets et notamment innovants.

Il a cette capacité un peu particulière de pousser l'innovation, l'encadrer, l'orienter dans le bon sens et, plus important encore, s'en assurer une plus-value sûre et durable.

Mohamed Anouar Mâarouf, ministre des Technologies de la communication et de l'Economie numérique, va encore plus loin. Pour lui, l'action de l'opérateur est avant tout un investissement dans l'excellence. Il se félicite d'ailleurs de la détermination de l'opérateur et de sa volonté de transmettre régulièrement aux jeunes potentialités de l'optimisme et surtout des notes positives pour l'avenir.

Et cette action devient certainement beaucoup plus importante si l'on tient compte du contexte socioéconomique dans lequel on se retrouve, depuis quelques années déjà.

Le ministre précise par ailleurs que la thématique retenue pour cette 7e édition, et portant essentiellement sur la monétisation des solutions innovantes avec les API d'Orange, traduit des enjeux d'avenir stratégiques. Elle cherche ainsi à faciliter et généraliser le paiement en ligne en travaillant aussi bien sur les textes que les programmes.

Un espace numérique africain unique

Le deuxième enjeu retenu par le ministre concerne l'ouverture sur l'Afrique. Il estime ainsi que le marché tunisien n'est plus en mesure de répondre, à lui seul, à nos exigences. Il faut donc regarder ailleurs, d'où l'importance de l'Afrique.

Il rappelle l'intégration récente de la Tunisie dans l'alliance Smar Africa. La Tunisie s'est engagée d'ailleurs dans un projet phare pour la promotion et le développement des start-up en Afrique, avec le souci de transformer le marché africain en espace numérique unique.

M. Khalbous observe, dans ce contexte, que la digitalisation n'est plus un choix mais plutôt une obligation stratégique. C'est pour cette raison justement qu'au niveau de l'université, on commence à changer de stratégie. Pour lui, il ne suffit plus d'accorder de diplômes, mais aussi et surtout de garantir des créateurs et des futures compétences.

Thierry Millet, directeur général d'Orange Tunisie, n'en pense pas moins. Le digital, pense-t-il, est désormais un axe stratégique de toute politique de développement. D'où l'impératif d'accélérer et d'approfondir encore plus le partenariat public-privé pour avoir rapidement des résultats positifs.