Des médecins sont pessimistes sur la possibilité d'élimination de cette épidémie dans le court terme. « Cette épidémie pourrait s'étendre jusqu'en avril 2018, si l'État ne prend pas de décisions rigoureuses et énergiques », nous a confié un médecin ayant requis l'anonymat. Pour eux, les mesures prises à l'heure actuelle sont trop simples pour empêcher la propagation de la maladie. Des cordons sanitaires devraient être installés dans les quartiers où des cas de peste ont été rapportés, comme en 2004, où une épidémie de peste pulmonaire a sévi à la cité universitaire d'Antananarivo. « A cette époque, des militaires ont surveillé les lieux. Personne n'entrait et ne sortait de la cité. Grâce à cela, l'épidémie a été vite maîtrisée », soutient une source.

La dernière situation de peste, sortie ce samedi, par le Bureau national de la gestion de risque et de catastrophe (BNGRC) a fait état de six cent dix cas dont soixante trois décès, depuis le 1er août au 13 octobre.

Au niveau des hôpitaux, des malades traités dans les autres services que celui de la peste ont contracté la maladie et y ont perdu la vie, si on se fie au test de diagnostic rapide effectué sur eux. Dans la procédure normale, ces services devraient être fermés pendant un moment pour éviter la propagation de la maladie. Malheureu-sement, ils continuent à fonctionner.

Les hôpitaux de la grande ville ont encore enregistré des cas suspects de décès de peste, ce weekend. Quatre en tout, deux samedi et deux dimanche, selon une source auprès du Bureau municipal de l'hygiène (BMH) au niveau de la commune urbaine d'Antananarivo (CUA) qui s'occupe de l'inhumation des cadavres. Vendredi, deux décès suspects ont été aussi notifiés dans leur foyer, dans la ville d'Antananarivo. Et l'admission des malades suspects ou probables de peste, au niveau des hôpitaux de traitement de la maladie, a continué, au cours du weekend.

