Madagascar: Funérailles d'Albert zafy - Hommage unanime au président de la simplicité

Bien qu'il ait présenté ses condoléances et celles de la nation, par le biais d'une déclaration audio diffusée sur les médias nationaux et un communiqué de presse, l'absence de Hery Rajaonarimampianina, président de la République, a fait grincer des dents à Ivato et à Ivandry. Une absence qui a également offusqué les observateurs. Le locataire d'Iavoloha, est en déplacement à Rome pour diriger un forum économique, qui démarre aujourd'hui. « Une rencontre avec le pape François » ne lui aurait pas permis de bousculer son carnet de route, d'après les explications. Selon la Télévision Malagasy (TVM), le chef de l'État sera présent à l'enterrement.

Sa famille, ses collaborateurs, d'anciens chefs d'État, ses anciens camarades politiques, ou encore ses anciens ministres, collègues, et les membres du gouvernement ont été nombreux à attendre l'arrivée du corps du chirurgien cardiaque. « Le Président Zafy m'a fait confiance en me nommant ministre malgré mon jeune âge. Çà ne s'oublie pas », a confié l'une des personnalités présentes. Après un premier hommage rendu dans le salon d'honneur bondé de l'aéroport, le cercueil de l'ancien Chef suprême des Forces armées a été hissé sur un camion de l'armée.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.