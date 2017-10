Angola: Le développement du Sport passe par le dialogue - Secrétaire d'Etat aux Sports

Luanda — Les priorités pour la croissance et le développement du sport national passent par le dialogue avec les agents sportifs et l?investissement dans le sport scolaire, a fait savoir lundi, à Luanda, le secrétaire d'Etat aux Sports, Carlos Almeida.

Dans une déclaration faite à l'issue de la cérémonie de remise et reprise ainsi que la présentation aux responsables du ministère, il a indiqué que son équipe allait travailler pour que le sport continue à occuper la place qu'elle mérite.

« Il existe certaines difficultés, mais si nous faisons un travail collectif et aujourd'hui, dans le message du Président de la République, nous sentons certains signes et certaines orientations spécifiques, comme celle de maintenir une relation plus proche avec les fédérations et les associations, et rendre dynamique le sport scolaire pour que dans l'avenir nous puissions tirer les potentiels faiseurs du sport qu'est l'homme », a-t-il dit.

Selon lui, le sport est un phénomène global, et lorsque l'on parle de cela, nous ne pouvons pas oublier les résultats sportifs ou les politiques sportives.

L'ex-capitaine de la sélection angolaise et de la formation de Primeiro de Agosto en 2014 a changé le basketball par la politique. Avant sa nomination, il était député à l'assemblée nationale, et avait intégré la 7ème commission de la santé, la famille, l'enfant, la jeunesse, les sports, les anciens combattants et l'action Sociale.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports est dirigée par Ana Paula Sacramento, une ancienne handballeuse.